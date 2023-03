von Katharina Kluin In "Glückwunsch" erzählen 15 der spannendsten Autorinnen und Autoren des Landes Geschichten zum Thema Abtreibung. Hier spricht Herausgeberin Charlotte Gneuß über Tabus, nötige Perspektivwechsel – und weshalb auch Frauen es einander oft schwer machen.

Frau Gneuß, Ihr Buch heißt: "Glückwunsch!" Das müssen Sie erklären ...

Schwangere Frauen werden ja häufig beglückwünscht. Das impliziert, es sei Glück und Wunsch der Frau gewesen, schwanger zu sein. In vielen Fällen ist aber genau das nicht der Fall. Bei einer ungewollten Schwangerschaft kann ein "Glückwunsch" nahezu zynisch wirken. In Stefanie de Velascos Text in unserer Anthologie heißt es: "herzlichen Glückwunsch, Sie sind nicht mehr schwanger". Da verschiebt sich die Perspektive. Eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden, ist für viele Betroffene nämlich vor allem eins: erleichternd.