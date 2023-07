So wird das Comeback der Kult-Show aus Japan

In Japan läuft die Neuauflage der Kult-Show bereits seit Monaten, nun kehrt das Format auch auf deutsche Bildschirme zurück.

In den 1980ern war die Game-Show "Takeshi's Castle" einer der größten Hits im japanischen Fernsehen, ab den 1990ern erfreute sich das von dem TV-Comedian Takeshi Kitano (76) entwickelte Format dann auch in Deutschland größter Beliebtheit. Dementsprechend groß war die Freude seiner Fans, als 2022 Amazon Prime eine Neuauflage der Show ankündigte. Nachdem die neue Game-Show-Reihe in Japan bereits im April seine Premiere feierte, wird sie ab dem 4. August mit deutschem Voice-Over auch hierzulande zu erleben sein.

Wie Super Mario - nur mit echten Menschen

Die Grundidee der Show bestand in einer Übertragung von actionreichen Jump 'n' Run-Spielen wie Super Mario auf ein TV-Format mit realen Kandidaten. In dem Game-Show-Spektakel kommt diesen die Aufgabe zu, in diversen actionreichen Spielen die Burg des "Fürsten Takeshi" (verkörpert von Show-Erfinder Takeshi) zu erobern. Dazu müssen sie sich unter anderem immer wieder durch aufwändig gestaltete Hindernis-Parcours kämpfen.

"Viele neue Tricks von größerer Dimension"

Takayuki Hayakawa, Chef für japanischen Original-Produktionen bei Prime Video, ließ im Vorfeld bereits durchblicken, dass die Neuauflage der Show noch wilder als das zwischen 1986 und 1989 produzierte Original wird. Dazu sagte er: "Diese ikonische japanische Serie hat Menschen auf der ganzen Welt fasziniert und dabei Sprach- und Kulturbarrieren überwunden. Wir hoffen, dass Kund*innen aller Altersklassen dieses Programm genießen werden. Es wird viele neue Tricks von größerer Dimension geben."

Details zu den Neuerungen wurden noch nicht bekannt gegeben, ein Trailer zu den in Japan bereits erschienenen neuen Folgen bietet der deutschen Fangemeinde jedoch schon einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf "fliegende Riesenpilze, skurrile Fischmenschen, dämonische Labyrinthe und fiese Burgherren und -damen".