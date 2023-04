Nach dem Ende seines "Star Wars"-Engagements wird Adam Driver möglicherweise bald bei Marvel anheuern. Das berichtet ein Showbiz-Insider.

Im Februar 2025 wird nach derzeitigem Stand ein "Fantastic Four"-Film aus dem Hause Marvel in den Kinos erscheinen. Während die Beteiligten hinter den Kulissen bereits feststehen, haben sich Disney und die Marvel Studios bislang noch nicht zur Besetzung des MCU-Films geäußert. Der bestens vernetzte Hollywood-Insider Jeff Sneider behauptet nun jedoch erfahren zu haben, dass Marvel Adam Driver (39), der unter anderem aus der "Star Wars"-Filmreihe bekannt ist, angeblich die Rolle von Reed Richards angeboten haben soll.

Was ist dran an dem Marvel-Gerücht?

Offiziell von Marvel bestätigt ist in dieser Angelegenheit zwar noch nichts, doch Insider Sneider zufolge soll der einstige Darsteller von "Star Wars"-Schurke Kylo Ren bei den Marvel Studios bereits für die Rolle des Anführers der "Fantastic Four" vorgesprochen und den Zuschlag erhalten haben.

Auch weitere Namen für die Besetzung des geplanten "Fantastic Four"-Films kursierten in den vergangenen Wochen und Monaten in den Weiten des Internets. So soll etwa der zuletzt für "Elvis" oscarnominierte Austin Butler (31) möglicherweise die Rolle von Johnny Storm übernehmen, während "The Marvelous Mrs. Maisel"-Hauptdarstellerin Rachel Brosnahan (32) oder die aus der Serie "Killing Eve" bekannte Jodie Comer (30) Sue Storm verkörpern könnten.

Bereits offiziell von Marvel bestätigt ist, dass "WandaVision"-Regisseur Matt Shakman (47) den kommenden "Fantastic Four"-Film inszeniert. Für das Drehbuch zeichnet Josh Friedman (56) verantwortlich, der zuvor schon an James Camerons (68) Blockbuster-Erfolg "Avatar: The Way of Water" beteiligt war. Die Dreharbeiten zum MCU-Debüt der ikonischen Superhelden-Gruppe sollen zu Beginn des kommenden Jahres starten.