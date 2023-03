© getty/Kevin Mazur / Getty Images for AD

Mega-Ankündigung von Adele: Die Sängerin verlängert ihre erfolgreiche Las-Vegas-Show um 34 Konzerte.

Freudige Nachrichten für alle Fans von Adele (34): Die Sängerin wird ihre aktuelle "Weekends with Adele"-Show in Las Vegas verlängern. Das hat sie unter anderem auf ihrer Homepage, auf Instagram, aber auch während ihres jüngsten Auftritts am Samstagabend im Colosseum Theatre des Caesars Palace bekannt gegeben, wie ein Videoausschnitt auf Twitter zeigt.

"34 Nächte lang vor 4.000 Leuten zu spielen ist nicht genug, und das weiß ich, also komme ich wieder", sagte Adele in die Menge. "Ich werde im Juni für ein paar Wochen zurück sein", erklärte sie und verriet außerdem: "Ich werde es filmen und veröffentlichen, um sicherzustellen, dass jeder, der diese Show sehen möchte, sie sehen kann."

Vorverkauf am 5. April

Wie ihrer Homepage zu entnehmen ist, wird Adele noch vom 16. Juni bis 4. November 2023 für 34 weitere Konzerte auf der Bühne in Las Vegas stehen. Fans können sich ab sofort und bis zum 2. April für den Vorverkauf registrieren, der am 5. April startet.