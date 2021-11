Gerade erst hat Adele ihr neuestes Album "30" veröffentlicht. Nun kündigt der Weltstar auch eine eigene Show in Las Vegas an.

Céline Dion (53), Elton John (74) oder auch Britney Spears (39): Einige der namhaftesten Stars der Musikwelt haben aktuell oder hatten in der Vergangenheit ihre eigene Show in Las Vegas. Auch Adele (33) wird schon bald im "The Colosseum" des Caesars Palace auftreten, wie sie bekannt gegeben hat.

Die britische Sängerin plant für Anfang des kommenden Jahres eine Dauershow unter dem Titel "Weekends with Adele". Wie dieser bereits verrät, wird der Superstar immer an den Wochenenden zwischen dem 21. Januar und 16. April 2022 in Las Vegas Konzerte geben.

Besonderer Rekord für Adele

Welche Songs Adele performen wird, ist derzeit nicht bekannt. Vermutlich werden neben Liedern von ihrem neuesten Album "30" auch ein paar ältere Hits zu hören sein. Mit der Platte hat die Sängerin gerade erst in den deutschen Charts einen neuen Rekord aufgestellt.

Mit "Easy On Me" schaffte sie es auf den Single-Thron und mit "30" an die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die Platte war nicht nur der beste Start eines internationalen Solokünstlers seit rund viereinhalb Jahren. Adele ist auch die erste Künstlerin überhaupt, die sich jemals mit drei unterschiedlichen Kombinationen aus Album und Single zeitgleich auf Platz eins befunden hat. Zuvor belegte sie die Doppelspitze bereits 2011 mit "21" und "Rolling In The Deep" sowie 2015/16 mit "25" und "Hello".