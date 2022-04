Adele will ihre verschobenen Konzerte in Las Vegas bald nachholen. Angeblich sind ein Ortswechsel und ein Start im Spätsommer geplant.

Adele (33) möchte ihre verschobenen Auftritte in Las Vegas schnellstmöglich nachholen. Laut "TMZ" könnte es bereits im Spätsommer so weit sein: Die Sängerin und ihr Team befinden sich anonymen Quellen zufolge in "ernsthaften Gesprächen" mit dem Zappos Theater im Planet Hollywood.

Würden die Shows dort - und nicht wie geplant im Caesars Palace Hotel - stattfinden, würde dies entscheidende Vorteile mit sich bringen: Erstens hätte Adele laut der News-Seite die volle, kreative Kontrolle. Zweitens könnte sie pro Abend 7.000 statt nur 4.100 Besucherinnen und Besucher empfangen.

Eine offizielle Bestätigung seitens der Musikerin sowie konkrete Konzerttermine stehen noch aus.

Tränenreiche Absage

Anfang des Jahres teilte Adele unter Tränen mit, dass sie ihre in Las Vegas geplanten Shows verschieben müsse. "Es tut mir so leid, aber meine Show ist nicht fertig", sagte sie in dem auf Instagram geposteten Video. "Wir haben absolut alles versucht, um sie rechtzeitig auf die Beine zu stellen und damit sie gut genug für euch ist. Aber wir sind durch Lieferverzögerungen und Covid absolut zerstört worden", erklärte Adele. Dann wurde sie konkreter: "Die Hälfte meiner Crew und meines Teams ist an Covid erkrankt, und es war unmöglich, die Show fertigzustellen."

Die Künstlerin hatte offenbar anstrengende Stunden hinter sich: "Ich bin völlig am Boden zerstört - es tut mir leid, dass es so kurzfristig ist. Wir waren über 30 Stunden lang wach und haben versucht, eine Lösung zu finden. Und uns ist die Zeit davongelaufen. Ich bin so verärgert und es ist mir wirklich peinlich und es tut mir so leid für alle, die angereist sind, um zur Show zu kommen. Es tut mir wirklich, wirklich leid", erklärte sie ihren Followerinnen und Followern.

"Wir werden alle Termine verschieben, wir sind gerade dabei, und ich werde meine Show zu Ende bringen, so wie sie sein soll", versprach sie zum Schluss der Nachricht.

"Weekends with Adele"

Die Tournee hätte am 21. Januar im Colosseum des Caesars Palace Hotels beginnen sollen. Wie der Titel "Weekends with Adele" verrät, hätte der Superstar immer an den Wochenenden zwischen dem 21. Januar und 16. April 2022 in Las Vegas Konzerte gegeben.