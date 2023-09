Aerosmith muss auf ihrer Abschiedstournee eine Pause einlegen. Sänger Steven Tyler erlitt eine Verletzung am Stimmband, und muss pausieren.

Die ikonische Rockband Aerosmith hat ihre Abschiedstournee unterbrochen. Sänger Steven Tyler (75) erlitt am vergangenen Samstag während der erst dritten Performance der "Peace Out: The Farewell Tour" in Elmont im Bundesstaat New York eine Verletzung am Stimmband, wie die Band auf Instagram mitteilte. Sechs geplante Tourdaten für den September mussten daher verschoben werden.

Steven Tyler darf 30 Tage lang nicht singen

"Ich habe während der Show am Samstag einen Stimmbandschaden erlitten", erklärte Tyler auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Gruppe. Die Verletzung habe zu "anschließenden Blutungen" geführt. Nun müsse sich der Sänger auf Anweisung seiner Ärzte 30 Tage lang schonen, und dürfe nicht singen. Die Verschiebung der Tourdaten stimmt ihn nach eigener Aussage "untröstlich".

Aerosmith führen Tournee im Oktober fort

Aerosmith befinden sich derzeit auf ihrer großen Abschiedstournee. Insgesamt 40 Auftritte in den Vereinigten Staaten und Kanada sind angesetzt. Die geplanten Konzerte in Toronto, Chicago, Detroit, Cleveland, Raleigh und Washington, D.C., sollen ab dem 29. Januar 2024 nachgeholt werden. Die "Peace Out: The Farewell Tour" geht nach derzeitigem Stand am 11. Oktober in Tampa, Florida, weiter.

Im Mai dieses Jahres hatte die 1970 in Boston gegründete Band angekündigt, sich mit der derzeit laufenden Tournee von ihren Fans verabschieden zu wollen. Die Gruppe tourt in ihrer Originalbesetzung bestehend aus Tyler, Gitarrist Joe Perry (73), Bassist Tom Hamilton (71) und Gitarrist Brad Whitford (71). Einzig Drummer Joey Kramer (73) wird durch John Douglas vertreten. Der Schlagzeuger hatte im März 2022 erklärt, vorübergehend aussetzen zu wollen.

Aerosmith feierte ab 1975 mit ihrem wohl bekanntesten Hit "Walk this Way" große Erfolge. In den 1990er Jahren begeisterte die Gruppe mit Songs wie "Cryin", "Crazy" oder "I Don't Want to Miss a Thing" eine ganz neue Generation von Fans.