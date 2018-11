US-Autorin Anna Todd (29) hat mit ihrer "After"-Buchreihe weltweit für Furore gesorgt. Die Bücher haben einen regelrechten Hype ausgelöst und sich millionenfach verkauft. Der erste Teil "After Passion" ist nun verfilmt worden und soll hierzulande am 11. April 2019 in die Kinos kommen. Der erste Teaser-Trailer hat Fans nun in Ekstase versetzt, denn es geht heiß her in dem nicht mal einminütigen Clip. Entsprechend des Film-Slogans "Nach dem Ersten wird das Leben nie mehr dasselbe sein" bekommen Fans nackte Haut und heiße Küsse zu sehen.

"Ich flippe aus"

Den "After"-Fans scheinen die ersten Szenenausschnitte jedenfalls zu gefallen. Unter dem Teaser-Trailer auf YouTube finden sich zahlreiche begeisterte Kommentare. Der Tenor: Die Fans freuen sich auf den Film und sehnen den April herbei. "Sie haben zu viel Chemie! Sie sind perfekt als Hardin und Tessa. Und der Song ist perfekt", schwärmt zum Beispiel eine YouTube-Userin. Das Lied, das den Clip untermalt, ist "Dangerous Woman" von Popstar Ariana Grande (25).

In "After Passion" geht es um die brave Studentin Tessa, die ihr erstes Jahr am College beginnt. Dabei trifft sie auf den mysteriösen Hardin Scott, der sie völlig aus dem Konzept bringt - auf emotionaler wie sexueller Ebene. Tessa wird von Josephine Langford (21) gespielt, der kleinen Schwester von "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Katherine Langford (22). Bad Boy Hardin verkörpert Hero Fiennes Tiffin (21), der zwei berühmte Onkel in der Familie hat: Ralph (55, "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes") und Joseph (48) Fiennes.