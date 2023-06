Spurensuche: Alena Makeeva – wer ist die Frau, die angeblich hinter dem System "Row Zero" steckt?

von Stephan Maus Gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann werden schwere Vorwürfe von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt erhoben. Im Zentrum der Anschuldigungen steht eine rätselhafte Frau aus Russland, die dem Sänger systematisch junge Frauen zugeführt haben soll.

Alena Makeeva weiss genau, was sich Rock-Fans am sehnlichsten wünschen. Denn offensichtlich war sie selbst lange als leidenschaftlicher Groupie in der internationalen Pop-Szene unterwegs. Und das überaus erfolgreich. Nachdem sie alle Tricks und Kniffs gelernt hatte, begann sie schließlich, diese Szene geschickt für sich auszunutzen.