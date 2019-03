Alicia Keys (38, "Raise A Man") ist unter die Autoren gegangen - und keiner hat davon gewusst. Wie die Sängerin in einem gemeinsamen Video mit Oprah Winfrey (65, "Was ich vom Leben gelernt habe") bekannt gibt, hat sie ein Buch über ihr Leben geschrieben. "More Myself" soll auf der einen Seite autobiografisch und dokumentarisch sein, andererseits war es der Musikerin wichtig, dass es keine klassische Autobiografie wird. Viel eher erzähle das Buch von einer Reise zu sich selbst.

Mit Magie zum Glück

"More Myself" wird von Winfreys Verlag An Oprah Book herausgegeben. Wie die Sängerin den Schreibprozess empfunden hat? "Es war wirklich interessant all diese Orte und Momente in meinem Leben wieder aufzurufen, die mich mit Angst, Panik oder Stolz erfüllt haben", erzählt die Sängerin ihrer berühmten Freundin.

Im gleichen Zug fragt sie die US-Talkmasterin, wann sie zum ersten Mal gewusst habe, dass sie "sie selbst geworden war". Winfreys Antwort: "Als ich mich in meiner eigenen Haut so wohlgefühlt habe, dass ich sagen konnte, was ich fühlte, ohne mir Sorgen darüber zu machen, ob jeder damit okay ist."

Keys pflichtet ihr bei. Sie habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. "Du musst dich nicht mit anderen vergleichen, du musst andere Leute nicht glücklich machen", sagt sie in dem Video. "Das Ziel ist, dass du dich selbst glücklich machst." Der Schlüssel zum Erfolg: Laut der Sängerin müsse jeder für sich selbst herausfinden, was man mag oder gar liebt, "was dich Magie fühlen lässt".