Gundlach, 1943 in Hildesheim geboren, arbeitete als freie Journalistin bei Radio Luxemburg und dem SWR, ehe sie zum NDR ging. Dort moderierte sie ab 1975 die "Aktuelle Schaubude" und ab 1984 die "NDR Talk Show", für die sie in 18 Jahren mehr als 2000 Gäste interviewte; darunter Klaus Kinski, Geraldine Chaplin und Sir Peter Ustinov. Zudem drehte und produzierte sie Dokumentationen und schrieb 13 Bücher. Heute ist sie aktive Tierschützerin und betreibt mit ihrem Mann Burkhard einen Schutzhof in Niedersachsen.