US-Schauspielerin Alison Brie hat kein Problem damit, wenn ihr Ehemann Dave Franco bei ihren Sexszenen auf dem Regiestuhl sitzt.

US-Schauspielerin Alison Brie (40) und ihr Ehemann Dave Franco (37) sind am Filmset absolute Profis. Auch Sexszenen unter Francos Regie, wie in ihrem neuesten Film "Somebody I Used to Know", seien kein Problem, sagte Brie dem Magazin "Jezebel". "Wir haben jetzt genug zusammen gearbeitet", erklärte die 40-Jährige. Der zweite Film, den sie als Schauspieler zusammen gemacht hätten, habe "das Pflaster abgerissen", so Brie.

Schließlich habe ihr Ehemann Dave in Jeff Baenas (45) "The Little Hours" (2017) "Knutsch- oder Sexszenen mit drei anderen Schauspielern und mir", erklärte sie. Daneben hat das Paar auch in "The Disaster Artist" (2017), "Tod im Strandhaus" (2020) und "Horse Girl" (2020) mitgespielt.

"Wir sind Schauspieler, das ist unser Job"

"Mir ist klar, dass es verrückt klingt, aber wir sind Schauspieler, das ist unser Job. Es ist eigentlich gar nicht so seltsam", sagte die "Community"-Darstellerin. "Und bei so etwas, weil es unser Baby ist, das wir zusammen gemacht haben, denke ich, dass unsere erste Priorität immer nur der Film ist", betonte sie. Die romantischen Szenen mit Co-Star Jay Ellis (41) müssten sich "richtig und gut" anfühlen. Sie dürften nicht "in irgendeiner Weise unbeholfen oder seltsam wirken", fügte die Schauspielerin hinzu.

In "Somebody I Used to Know" spielt Brie die Reality-TV-Showrunnerin Ally, die in ihrer Heimatstadt wieder an ihren Ex-Freund Sean (Ellis) gerät. Das Problem: am Wochenende heiratet der eigentlich seine Verlobte Cassidy (Kiersey Clemons, 29).

Brie und Franco sprechen sich vor Projekten mit Sexszenen aus

Franco und sie würden "normalerweise eine Art Gespräch" führen, bevor sie einen Job mit einer Sexszene annehmen, "nur um die andere Person vorzuwarnen", erklärte Brie bereits im August dem "People"-Magazin. Schließlich wolle man niemanden mit dieser Information "überrumpeln". Aber es sei Teil ihres Jobs, wenn auch "ein seltsamer", so die 40-Jährige. Zumindest könne sie sich vorstellen, "dass es für Außenstehende so aussehen könnte". Aber sie seien "alle Profis". Ihr Job erfordere manchmal "einfach nur ultimative Verletzlichkeit". Doch das sei "genau das, wofür wir unterschrieben haben", fügte Brie hinzu.

Brie und Franco sind seit März 2017 mit Franco verheiratet. Ihr Film "Somebody I Used to Know" ist auf Amazon Prime Video zu sehen.