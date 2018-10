Traurige Nachrichten von der amerikanischen Metalcore-Band All That Remains ("Madness"): Oli Herbert ist tot. "Wir waren am Boden zerstört, als wir erfahren haben, dass Oli Herbert, unser Freund, Gitarrist und Gründungsmitglied von All That Remains, verstorben ist", heißt es in einem Statement der Band auf der offiziellen Facebookseite.

"Oli war ein unglaublich talentierter Gitarrist und Songwriter, der Rock und Metal aus dem Nordosten definierte. Seine Auswirkungen auf die Genres und unser Leben werden sich unbegrenzt fortsetzen", schreiben seine Bandkollegen weiter. Nähere Details zu seinem Tod sind nicht bekannt.

Anfang November 2018 sollte das neue Album "Victim of the New Disease" erscheinen. Für Dezember war eine Tour geplant, die die Band auch nach Köln (10.12.) und Berlin (11.12.) bringen sollte. Ob die Konzerte stattfinden werden, ist noch unklar.