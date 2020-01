Zwei Hamburger, die zu dicken Kumpels wurden: TV-Koch Tim Mälzer (49) und Sänger Sasha (48, "Schlüsselkind") pflegen seit mehr als 15 Jahren eine echte Männerfreundschaft. In "Alles auf Freundschaft" stellen sie unter Beweis, ob sie auch als Duo in einer Gameshow punkten können. Das sind die wichtigsten Fakten zur RTL-Sendung, von der zwei Folgen am Freitag (31. Januar) und Sonntag (2. Februar) jeweils um 20:15 Uhr live ausgestrahlt werden.

Das Konzept

Die Promi-Männer treten gegen ein befreundetes Zuschauerpaar an. Auf den Sieger warten 100.000 Euro. Die Herausforderer dürfen bei einem Sieg das Geld mit nach Hause nehmen. Tim Mälzer und Sasha würden ihren Gewinn spenden. Dabei haben sie 24 Stunden Zeit, das Geld sinnvoll für andere einzusetzen. Das prominente Duo wird bei seiner Mission direkt nach der Show von einem Kamerateam begleitet.

Die Spielrunden

In insgesamt zehn Spielrunden müssen die Teams ihre Sportlichkeit, Geschicklichkeit und ihr Wissen unter Beweis stellen. Zu Beginn jeder Runde wählen die Kontrahenten auf einer Zehn-Felder-Tafel die Spiele aus. Dann müssen sie in Casino-Atmosphäre ihre Spielchips, je nach eingeschätzten Erfolgschancen, setzen. Das Siegerpaar kassiert die eingesetzten Chips beider Teams und sammelt sie im Final-Pott. Am Ende entscheidet eine letzte Frage, bei der die Teams ihre erspielten Chips auf die Antwortmöglichkeiten verteilen können. Wer richtig lag und dabei mehr gesetzt hat, gewinnt die Show.

Die Kandidaten

Timo Bauer (47) aus Hamburg und Boris Makrucki (49) werden in der ersten Show gegen die TV-Stars antreten. Die beiden Nordlichter haben sich vor mehr als 21 Jahren in ihrem Job als Feuerwehrmänner kennengelernt. Die Männer sind begeisterte Hobbysportler und können mit handwerklichem Geschick punkten. Auch Show-Erfahrungen konnten die beiden schon sammeln: 2012 waren sie mit einigen Kollegen ihrer Feuerwache Kandidaten bei "Wetten, dass...?!"

Daniel Alfert (42) aus Gronau und Tim Vogt (36) aus Dortmund werden am 2. Februar antreten. Die Freunde haben sich durch die gemeinsame Leidenschaft für Udo Lindenbergs (73) Musik kennengelernt: 2011 spielten sie bei einem Benefiz-Fußballturnier gemeinsam in einer Mannschaft voller Lindenberg-Fans. Die Hobbykicker ergänzen sich in ihren Fähigkeiten: Daniel ist der Sportliche mit starker Allgemeinbildung. Tim bezeichnet sich als Stratege und Motivator.

Die prominenten Gegner

Tim Mälzer und Sasha haben sich vor Jahren auf einer After-Show-Party der ECHO-Verleihung in Berlin kennengelernt. Tim Mälzer durfte nicht nur Sashas Trauzeuge sein, sondern ist auch Patenonkel von dessen Sohn Otto. "Ich gehöre zu der Fraktion Leute, die über Dinge nicht viel nachdenkt, wenn sie sich gut anfühlen. Bei mir und Sasha ist es einfach eine Emotion, eine Vertrautheit, eine Chemie, die zwischen uns funktioniert, ohne dass man sie erklären kann", verrät Tim Mälzer im Vorfeld der Show im Interview mit spot on news. Er selbst würde sich sehr stark als Teamplayer begreifen und sei immer schon Mannschaftssportler gewesen, weshalb er aber in nichts wirklich gut sei. Das könnte für die beiden Buddys in der Show zum Problem werden.

"Das Schlimme an uns beiden ist, dass wir alles ein bisschen können und nichts richtig", so Mälzer. Sasha habe einen leichten Vorteil in der Körperlichkeit - "der ist ein bisschen trainierter, fitter und kräftiger. Ich habe viel Körper, aber keinen, der eine Funktion hat", sagt Mälzer schmunzelnd. Dafür habe er eine gewisse Straßenschläue. "Ich weiß wenig aktiv, aber ganz viel passiv. Bei mir schlummert einiges, wo ich gar nicht weiß, dass ich das beherrsche. Es wird viele Überraschungen in der Show geben."