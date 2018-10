Bela Klentze (30) und Francisco Medina (41) kehren laut RTL zurück zu "Alles was zählt". Noch in diesem Jahr werden die Schauspieler wieder in der Serie zu sehen sein. Für Francisco Medina ist es bereits der vierte Wiedereinstieg bei "Alles was zählt": Für ihn sei es "spannend, mehrere Monate im Jahr hier zu drehen. Diesmal weiß ich aber zum ersten Mal nicht, was mich und meine Rolle Maximilian ab Ende Oktober erwartet", erklärt er im Interview zu seiner Rückkehr.

Auch Bela Klentze freut sich, "wieder zu Hause zu sein": "Ich hatte bereits meine ersten Drehtage und war tatsächlich aufgeregt, und das, obwohl ich das Set und die Leute kenne! Ich habe die Aufregung und Energie dann in meine Figur Ronny und die Szene mitgenommen. Das hat super funktioniert. Die neuen Geschichten sind wunderschön." Ronnys ursprünglicher Kern komme wieder mehr zur Geltung, erklärt der Schauspieler. "Er ist immer da, um den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, es gibt erst mal wenig Drama. Ich liebe es sehr, diese verrückte und liebenswerte Figur zu spielen."

So geht es Bela nach der " Let's Dance"-Verletzung

Klentze erklärte zudem, wie es ihm nach seiner "Let's Dance"-Verletzung geht: Vier Wochen nach dem Aus in der Tanzshow sei er am Knie operiert worden, sagt er. "In der Live-Show sind mein vorderes Kreuzband und meine Menisken angerissen. Die OP lief sehr gut, aktuell muss ich noch regelmäßig Muskelaufbautraining machen, bis ich wieder alles komplett bewegen kann. Ich darf zum Beispiel noch nicht joggen, aber ich stehe und gehe ohne zu Humpeln. Das ist eine gute Basis, um wieder zu arbeiten und zu drehen."