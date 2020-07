Stimmungssänger Almklausi (51, "Mama Laudaaa") darf nun vielleicht doch nicht beim "ZDF-Fernsehgarten" auftreten. Geplant war sein Gig in der Sendung am kommenden Sonntag (26. Juli, ab 11:50 Uhr). Dass seine Teilnahme nun wackelt, liegt angeblich an einem Auftritt kürzlich im "Partystadl zum Roten Pferd" am bulgarischen Goldstrand. Wie ein inzwischen offenbar wieder gelöschtes Video auf der Facebook-Seite des Clubs Medienberichten zufolge zeigen soll, soll der Sänger angeblich auf einem kleinen Podest inmitten von feiernden Urlaubern performt haben - ohne Maske und Abstand.

Bei der "ZDF-Fernsehgarten"-Produktion geht nun die Corona-Sorge um, wie die "Bild"-Zeitung, die einen Screenshot von dem Video veröffentlichte, weiter meldet. Von einer möglichen Ausladung des Künstlers zu der Show ist sogar die Rede. "Das Video und die Zusammenhänge werden jetzt geprüft", wird ein ZDF-Redakteur zitiert.

Und was sagt der Künstler selbst dazu? Die Boulevardzeitung hat bei Almklausi nachgefragt: "Ich bin nicht krank, habe keine Symptome. In Bulgarien war auch alles sicher, es gab auch Regeln. Den Gästen wurde vorm Club auch Fieber gemessen", erklärt Klaus Krehl-Meier, wie der Baden-Württemberger gebürtig heißt.