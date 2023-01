Am Holocaust-Gedenktag König Charles und Camilla zünden Kerzen an

Auch die Royals bleiben am Holocaust-Gedenktag nicht untätig. Charles und Camilla haben am Freitag Kerzen für die Opfer angezündet.

König Charles III. (74) und seine Gemahlin Camilla (75) haben sich am Freitag (27. Januar) anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages mit zwei Überlebenden des nationalsozialistischen Völkermords im Buckingham-Palast getroffen und sich die Geschichten der beiden angehört. "Zum Gedenken an die Opfer" zündeten sie dort anschließend zwei Kerzen an, wie sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account schreiben und in einem Video zeigen.

In dem Beitrag veröffentlichte Charles zudem eine rührende und wichtige Botschaft: "Indem wir aus den Schrecken des Holocaust und den darauffolgenden Völkermorden lernen, können wir uns alle erneut zu den lebenswichtigen Prinzipien der Gewissensfreiheit, der Großzügigkeit des Geistes und der Fürsorge für andere bekennen, die die sicherste Verteidigung der Hoffnung sind."

Farblich abgestimmte Outfits

Zu dem Termin sind der König und seine Gemahlin in farblich abgestimmten Outfits erschienen: Charles warf sich in einen dunkelblauen Anzug mit hellem Einstecktuch und ebenfalls blauer Krawatte. Camilla setzte auf ein dunkelblaues, wadenlanges Kleid mit langen Ärmeln und Verzierungen am Ausschnitt.

Die Royals bemühen sich jedes Jahr am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust (27. Januar) um Aufklärung, veröffentlichen wichtige Botschaften oder halten Reden bei Veranstaltungen.