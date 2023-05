Prinz Louis machte am Krönungstag um seine jeweilige Stimmung kein Geheimnis.

Am Krönungstag Prinz Louis wird erneut zum Grimassen-König

Prinz Louis stahl bei der Krönung von König Charles III. seiner Familie erneut die Show - mit herzhaftem Gähnen und Grimassen.

Prinz Louis (5), der jüngste Spross von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41), machte seinem Ruf als Grimassen-König auch am Krönungstag seines Großvaters König Charles III. (74) alle Ehre. Bei früheren Terminen fiel Louis bereits durch freche und niedliche Posen auf. Zunächst zeigte sich der Fünfjährige an diesem Samstag (6. Mai) in der Westminster Abbey noch geduldig und hielt Händchen mit seiner Schwester Charlotte (8). Zwischenzeitlich zappelte er jedoch und gähnte herzhaft. Wegen seines jungen Alters durfte Louis den feierlichen Gottesdienst zwischendurch mit seinem Kindermädchen Maria Teresa Turrion Borrallo verlassen.

Nach dem Gottesdienst stieß der Mini-Royal wieder zu seiner Familie. Gemeinsam mit William, Kate, Charlotte und seinem älteren Bruder George (9) verließ er die Kirche und fuhr mit ihnen in einer Kutsche zurück zum Palast. Munter winkte Louis den vielen Zuschauern entlang der Strecke zu und machte Grimassen.

Begeisterung auf dem Balkon

Seine ganze Begeisterung zeigte er anschließend auf dem Balkon des Buckingham Palasts, von dem aus sich die Königsfamilie nach der Krönung und einer Prozession der Öffentlichkeit zeigte. Louis deutete mit wilden Armbewegungen in die Menge und tauschte sich mit seinen Eltern aus. Mit weit aufgerissenem Mund verfolgte er zudem die Formation der Helikopter und Red Arrows, das Kunstflugteam der britischen Luftwaffe. Seine Familie, insbesondere Mutter Kate, zeigte sich amüsiert von Louis' Reaktionen.

Schon beim Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (1926-2022), das im Juni 2022 gefeiert wurde, war Prinz Louis der heimliche Star der Königsfamilie. Mit seinen Gesten und Grimassen stahl er seiner berühmten Verwandtschaft die Show.