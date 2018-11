Am 19. November ist es wieder soweit: Amazon startet am kommenden Montag in seine alljährliche Cyber-Monday-Woche. Der Versandriese listet dann erneut zehntausende Angebote auf seiner Webseite. Nun hat Amazon einen Zeitplan und genauere Infos zum riesigen Shopping-Event veröffentlicht.

Um Mitternacht geht es los

Zwischen dem 19. und 26. November bekommen Kunden Deals auf unzählige Produkte mit je bis zu 50 Prozent Rabatt geboten. Ab Mitternacht wird es wie gewohnt täglich wechselnde, besondere "Angebote des Tages" geben. Zudem schaltet das Unternehmen jeden Tag zwischen 06:00 Uhr und 19:45 Uhr im Fünf-Minuten-Takt Blitzangebote. Diese sind für maximal sechs Stunden verfügbar, können aber auch schon zuvor vergriffen sein. Zahlende Prime-Mitglieder bekommen dabei immer schon eine halbe Stunde vorab Zugang zu den jeweiligen Angeboten, um nicht leer auszugehen.

Tipp für Sparfüchse: Ab dem 12. November gibt es in Vorbereitung auf die Schnäppchen-Woche täglich ausgewählte Produkte, die bereits zum vergünstigten Preis angeboten werden. Wer nicht die ganze Zeit vor dem PC sitzen kann, um Schnäppchen zu schießen, kann praktischerweise mit der Amazon-App (Android/iOS) auch von unterwegs auf die Deals zugreifen. Für alle Berliner und Touristen gibt es in diesem Jahr zudem eine besondere Möglichkeit: Zwischen dem 22. und 27. November eröffnet am Ku'damm unter dem Motto #HomeOfChristmas ein Pop-up-Store von Amazon. Dort können beispielsweise Produkte ausprobiert und Geschenkideen gesammelt werden.

Die besten Deals und der Prime-Trick

Amazon kündigt auch schon einige Highlights an, die es während der Cyber-Monday-Woche geben wird. Darunter befinden sich beispielsweise Tablet-PCs von Lenovo, Samsung und Huawei, Werkzeuge von Makita und Bosch, UHD-Fernseher von LG und Philips, Pflegeprodukte von Nivea, L'Oréal und Axe sowie viele weitere Schnäppchen.

Wer noch kein Prime-Kunde ist, der kann sich eines kleinen Tricks bedienen, um vom Vorabzugang auf die Angebote und unter anderem auch von einem kostenlosen Premiumversand Gebrauch machen zu können. Zwar kostet eine Mitgliedschaft für gewöhnlich 7,99 Euro monatlich oder 69 Euro im Jahr, der Service kann sich aber auch ganz einfach 30 Tage lang komplett kostenlos testen lassen.