Amazon bringt noch in diesem Jahr in Deutschland einen kostenlosen Streamingdienst an den Start.

Der kostenlose Streamingdienst IMDb TV von Amazon wird am 27. April in Amazon Freevee umbenannt, wie der Konzern mitteilt. Gleichzeitig kündigt der Versandriese an, dass Amazon Freevee noch in diesem Jahr auch in Deutschland verfügbar sein wird. Ein genauer Termin für die hierzulande neue Konkurrenz für Netflix, Apple TV+, Disney+ und Co. ist aber noch nicht bekannt.

Das Angebot sei im letzten September erfolgreich in Großbritannien gestartet und werde nun weiter international expandieren. In den USA habe der werbefinanzierte Dienst in den vergangenen zwei Jahren seine monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer unterdessen verdreifacht.

Was wird geboten?

Wie bei vielen anderen Anbietern gibt es auch bei Amazon Freevee Produktionen, die exklusiv dort zu sehen sein werden. Zu den Originals gehört unter anderem "Bosch: Legacy", ein Spin-off zur hauseigenen Serie "Bosch", das in den USA und in Großbritannien am 6. Mai seine Premiere feiert. Hinzu kommt etwa die Comedy-Serie "Sprung" von Greg Garcia (52, "My Name Is Earl").

Außerdem ist auch die Veröffentlichung exklusiver Filme geplant. Dazu gehört unter anderem die romantische Komödie "Love Accidentally" mit Brenda Song (34), Aaron O'Connell (36) und Denise Richards (51).