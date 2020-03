Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime klingt vielversprechend. Der Online-Gigant wirbt mit zahlreichen Vorteilen und lockt neue Kunden immer wieder mit vielversprechenden Aktionen. Tatsächlich können Prime Kunden attraktive Vorteile nutzen. So gibt es neben kostenlosem Premiumversand und der Same-Day-Lieferung auch ein umfangreiches Streaming-Angebot. Amazon Prime Video bietet eine Mischung aus Klassikern und Film-Neuheiten an. Wie Prime Video funktioniert, was eine Mitgliedschaft kostet und welche Filme und Serien verfügbar sind, lesen Sie hier.

Was kostet Amazon Prime Video im Monat?

Eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet im Monat 7,99 Euro. Allerdings können Sie das Streaming-Angebot als neuer Kunde 30 Tage gratis testen — Studenten sogar ein Jahr lang. Hier gelangen Sie zum kostenlosen Testmonat. Die Mitgliedschaft können Sie monatlich einfach online kündigen.

Wie funktioniert Prime Video von Amazon?

Als Mitglied bei Amazon Prime Video streamen Sie Filme und Serien überall, ob auf dem Smart-TV, Tablet, Smartphone oder der Spielekonsole. Mithilfe des Amazon Fire TV Sticks können Sie Ihren Fernseher außerdem nachrüsten und ihn in einen Smart-TV verwandeln. Insbesondere der 4K-TV-Stick kann sich lohnen — sofern Ihr Fernseher 4K unterstützt. In jedem Fall brauchen Sie einen Internetzugang, um das Angebot zu streamen. Mittlerweile hat Amazon, wie andere Streamingdienste, auch eine Download-Funktion, sodass Sie das Angebot in der Prime Video App offline schauen können, wenn Sie Titel auf Ihr iPhone, iPad, Fire-Tablet oder Android Gerät heruntergeladen haben.

Amazon Prime Video: Mehrere Geräte gleichzeitig nutzen

Über das selbe Konto können Sie bei Amazon Prime Video maximal zwei verschiedene Videos gleichzeitig streamen. Allerdings klappt dies nicht, wenn Sie den gleichen Inhalt auf beiden Geräten sehen möchten. Bedeutet: Auf dem zweiten Gerät muss ein anderer Film oder eine andere Folge der Serie laufen. So ist es möglich, dass Sie Amazon Prime Video zeitgleich nutzen können. Tipp: Wenn Sie den Inhalt von Prime Video heruntergeladen haben, können Sie die selben Inhalte parallel schauen. Das gelingt, weil im Offline-Modus in der Prime Video App die Zahl der Geräte nicht beschränkt ist.

Welche Filme und Serien sind bei Amazon Prime Video?

Das Streaming-Angebot variiert, so kommen immer wieder Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien hinzu und andere Titel verschwinden. Das aktuelle Angebot können Sie jeden Monat leicht im Netz recherchieren. Amazon Prime Original Titel lassen sich hingegen immer streamen. Dazu zählen Serien wie "You Are Wanted", "American Gods" oder "The Man in the High Castle".

Amazon Prime Video: Vorteile- und Nachteile

Als Amazon Prime-Mitglied können Sie gegen einen monatlichen Beitrag verschiedenen Dienste nutzen. Dazu gehört der kostenlose Premiumversand von Millionen von Artikeln innerhalb Deutschlands und Österreichs oder auch die kostenlose Same-Day-Lieferung in ausgewählten Regionen. Vor- und Nachteil zugleich: Prime Video verfügt zwar zeitnah nach ihrer Erscheinung über Titel, diese müssen allerdings hinzugekauft werden und sind nicht im Abo inbegriffen. Die Film- und Serien-Auswahl ist dadurch zwar groß und aktuell, aber das System birgt zusätzliche Kosten.

