Die TV-Serie "American Horror Story" wird um drei weitere Staffeln erweitert. Das gab FX Network am Donnerstag (09. Januar 2020) bekannt. Damit sind Fans der Reihe insgesamt mindestens 13 Staffeln sicher. "Ryan und Brad sind die unangefochtenen Meister des Horror-Fernsehens, die die anthologisch limitierte Serie mit 'American Horror Story' geschaffen und ihren Erfolg als FXs am besten bewertete Serie fast ein Jahrzehnt lang aufrecht erhalten haben", so FX-Vorsitzender John Landgraf über die Leistung der beiden Macher Ryan Murphy (54) und Brad Falchuk (48).

"Wir sind ihnen, Dana Walden und unseren Studiopartnern dankbar, dass sie sich für drei weitere Jahre verpflichtet haben. 'American Horror Story' hat vom ersten Tag an eine Fülle von preisgekrönten Schauspielern gezeigt." Mit der bereits angekündigten zehnten sind jetzt also gleich vier Staffeln bis ins Jahr 2023 geplant. Die jüngste "AHS"-Ausgabe mit dem Untertitel "1984" lief im Herbst 2019 in neun Episoden und hatte im Durchschnitt 2,85 Millionen Zuschauer.

Horror-Poesie in 13 Akten

Über die Arbeit an der Serie von Brad Murphy sagte John Landgraf: "Wir haben wirklich Glück, dass er sie immer noch liebt, weil er so viele Dinge auf dem Herzen hat", lobte der FX-Chef den Regisseur auf der Pressekonferenz der TV-Kritiker Assn. "Er überrascht mich, wenn er mir sagt, um was es gehen wird. Irgendwie fühlt es sich echt poetisch an, dass 'American Horror Story' 13 Staffeln haben wird." Landgraf räumte ein, dass ihm Murphy noch nicht verraten hat, um was es bei den drei neu angekündeten Staffeln gehen wird. Die "AHS"-Reihe, die mit der Staffel "Murder House" 2011 startete, erzielte über die bisherigen neun Jahre Laufzeit im Durchschnitt rund 10 Millionen Zuschauer pro Episode.