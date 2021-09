Amiaz Habtu wird seinen Posten als "Prominent!"-Moderator aufgeben. Nach fünf Jahren verlässt er das VOX-Magazin. Dem Sender bleibt er treu.

Amiaz Habtu (44) wird sich von "Prominent!" verabschieden. Das hat der Moderator persönlich in einem Instagram-Video bekanntgegeben. Bei dem VOX-Star-Magazin werde er noch bis Ende des Jahres zu sehen sein, wie er in dem kurzen Clip verrät.

Neue Projekte bei seinem Heimatsender VOX

Zu der Sendung sei er 2016 eher zufällig gekommen, da er Kollegin Rabea Schif (43) für zwei Wochen vertreten habe, daraus seien dann fünf "geile und verrückte Jahre" geworden. Zu der Videobotschaft schreibt Habtu: "Es schwingt eine ordentliche Portion Wehmut mit, dennoch schaue ich positiv in die Zukunft und freue mich auf alles, was da noch so kommt." Natürlich bleibe er weiterhin ein Teil der VOX-Familie, versichert er seinen Fans.

Er freue sich auf "so viele tolle Projekte", weitere Infos sollen auch "schon morgen" folgen, erklärt der vielbeschäftigte Habtu. Der 44-Jährige ist als Moderator von "Die Höhle der Löwen" (VOX),"Die leckerste Idee Deutschlands" (VOX) oder "Let the music play - Das Hit Quiz" (Sat.1) bekannt. Erstmals ein größeres Publikum erreichte er mit dem VOX-Straßenquiz "Wer weiß es, wer weiß es nicht?" (2013-2015). Laura Dahm (35) bleibt dem Magazin "Prominent!" als feste Moderatorin erhalten.