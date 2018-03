US-Schauspielerin Amy Adams (43) ist der nächste Name, der für den 9/11-Thriller "The True American" des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín (41, "Jackie: Die First Lady") gehandelt wird. Das meldet "variety.com". Produziert wird die Romanverfilmung - "The True American: Murder and Mercy in Texas" (2014) - von Kathryn Bigelow (66, "Tödliches Kommando - The Hurt Locker"), der Ehefrau von Regie-Star James Cameron (63, "Titanic", "Avatar"). Ebenfalls als Schauspieler mit an Bord sein sollen Mark Ruffalo (50, "Spotlight") und Kumail Nanjiani (40, "Silicon Valley").

Und das ist die Story im Buch: Der muslimische USA-Einwanderer Rais Bhuiyan überlebt kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 einen Amoklauf des hasserfüllten Mark Stroman. In der Gerichtsverhandlung spricht Rais sich jedoch gegen die Hinrichtung des Mannes aus, der ihn beinahe getötet hätte...

Einen Kinostarttermin für das Projekt gibt es noch nicht.