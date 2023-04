Hollywood-Schauspielerin Ana de Armas hat bei "Saturday Night Live" verraten, dass sie Englisch mithilfe der Sitcom "Friends" gelernt hat.

Hollywood-Schauspielerin Ana de Armas (34) hat verraten, dass sie die englische Sprache mithilfe einer Sitcom erlernt hat. "Ich bin mit 26 Jahren nach Amerika gekommen und habe Englisch gelernt, wie es jeder tut, der in dieses Land kommt: indem ich 'Friends' geschaut habe", sagte sie bei ihrem Debüt als Moderatorin von "Saturday Night Live" am Samstag.

Die international berühmte Serie mit Stars wie Jennifer Aniston (54) oder Matthew Perry (55) lief von 1994 bis 2004, wird aber noch heute von Fans auf der ganzen Welt gefeiert.

"Wer hätte gedacht, dass der beste Englischlehrer Chandler Bing sein würde", scherzte de Armas. "Ich meine, seht mich jetzt an, könnte ich noch besser in Englisch sein?" Als sie in die USA kam, habe sie die Sprache nicht gesprochen, sagte die 34-Jährige. "Ich wurde in Kuba geboren." Das habe diverse Schwierigkeiten mit sich gebracht, etwa in einem Schauspielkurs: "Da gab es diese Zeile: 'I beg your pardon'. Aber ich hatte diesen Satz noch nie gesehen oder gehört, also dachte ich, die Figur würde buchstäblich betteln."

Eröffnung auf Spanisch

Die Begrüßung bei "Saturday Night Live" formulierte der "Blonde"-Star hingegen auf Spanisch. "Gracias, gracias", sagte de Armas. "He tenido un año increíble y estoy muy feliz de estar aquí presentando el programa de esta noche." (Dt.: "Danke, danke! [...] Ich hatte ein unglaubliches Jahr und bin sehr glücklich, heute Abend hier die Sendung zu moderieren.")

De Armas richtete einen besonderen Gruß an Hollywood-Urgestein Robert de Niro (79). Mit ihm hatte sie an "Hands of Stone" gearbeitet - ihre erste Schauspielarbeit in den USA. De Niro habe ihren Vater während einer Reise nach Kuba bei der Arbeit besucht. "Das war eine so nette Geste, und ich hatte das Glück, mit so vielen wunderbaren Schauspielern zusammenzuarbeiten", so die "James Bond"-Darstellerin. "Mein Vater war so stolz auf mich, und er wäre stolz, mich heute auf dieser Bühne stehen zu sehen. Ich fühle mich sehr glücklich, hier zu sein."

De Armas so gefragt wie nie

Ana de Armas ist ab 21. April bei Apple TV+ zu sehen. In der Actionkomödie "Ghosted" spielt sie an der Seite von "Captain America"-Star Chris Evans (41). Auch im "John Wick"-Spin-off "Ballerina" wird sie 2024 neben Superstar Keanu Reeves (58) zu bestaunen sein. Die Hauptrolle in "Blonde" brachte ihr 2023 eine Oscar-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin ein.