von Laura Stunz Dass eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege nicht selbstverständlich ist, betont Ana Johnson immer wieder. Die Influencerin leidet unter Endometriose und wünscht sich schon lange, schwanger zu werden. Nach zwei Fehlgeburten und fünf Versuchen hat sie es jetzt geschafft.

Ana Johnson zählt zu den bekanntesten Influencerinnen Deutschlands. Auf Instagram und YouTube nimmt die 29-Jährige ihre 1,3 Millionen Follower täglich mit durch ihren Alltag, inklusive Höhen und Tiefen. Ihr bislang unerfüllte Schwangerschaftswunsch nimmt dabei immer mehr Raum im Leben der Influencerin ein. Seit mittlerweile fünf Jahren versucht sie zusammen mit Ehemann Tim Johnson ein Baby zu bekommen. Zwei Fehlgeburten hat Johnson bereits hinter sich, beide Embryonen verlor sie in der sechsten Schwangerschaftswoche.

Endometriose, Adenomyose, verschlossene Eileitern

Ein Kind auf natürlichem Wege zu bekommen? Das sei aufgrund ihrer Diagnosen nahezu unmöglich, erzählt die Influencerin auf Instagram. Johnson leidet unter Endometriose, Adenomyose und verschlossenen Eileitern.

An Endometriose erkrankte Frauen können durch Zyklusstörungen – beispielsweise durch Zyklen ohne Eisprung oder eine Gelbkörperschwäche – überdurchschnittlich häufig unfruchtbar sein. Sind im Eileiter oder Eierstock zudem Endometrioseherde vorhanden, kann dies zu einer Verstopfung des Eileiters führen oder den Eisprung sogar gänzlich mechanisch verhindern. Auch gestörte natürliche chemische Prozesse können bei Endometriose eine Schwangerschaft verhindern.

Gesund leben Schwanger, vegan oder krank? Wer braucht welche Nährstoffe? 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Säuglinge und Kleinkinder

Säuglinge brauchen von zwei Vitaminen Sonderrationen - und bekommen sie heute in der Regel von Ärzten oder über angereicherte Babynahrung. So träufelt man ihnen meist direkt nach der Geburt Tropfen mit Vitamin K ein - ein Stoff, der wichtig für die Blutgerinnung ist.

Weil sie in ihren ersten Monaten oft zu wenig in der Sonne sind, fehlt ihnen häufig Vitamin D. Denn dieses wichtige Knochenvitamin kann der Körper nur mithilfe von UV-Licht in der Haut bilden. Industrieller Säuglingsnahrung werden in Deutschland deshalb zehn Millionstel Gramm Vitamin D pro Liter zugesetzt. Zusätzlich bekommen die meisten Babys täglich Vitamin-D-Tabletten. Mehr

Bei einer Adenomyose wiederum, einer Unterform der Endometriose, befindet sich Gebärmutterschleimhaut im Bereich der Gebärmutterwand. Das kann Eileiterschwangerschaften und wiederholte Fehlgeburten begünstigen, weswegen die Gebärmutter auf eine Schwangerschaft speziell vorbereitet werden muss.

"Die letzten viereinhalb Jahre haben mich verändert"

Trotz ihrer Diagnosen gibt Johnson den Traum vom eigenen Baby nicht auf – und stellt sich ihrer mittlerweile sechsten Behandlung in einer Kinderwunschklinik. Erst kürzlich teilte sie ein emotionales Video, in dem sie zeigt, wie kräftezerrend die Behandlungen für sie waren: "Die letzten viereinhalb Jahre haben mich verändert", schreibt sie auf Instagram. Und weiter "Ich hab schon so viel durch und bin realistisch in meiner Hoffnung geworden. Dennoch versuche ich positiv zu bleiben, tue alles, um meinen Kopf auszuschalten und an ein Wunder zu glauben".

Und ihre positive Einstellung wird belohnt: Knapp eine Woche nach ihrem emotionalen Post erfährt Johnson von ihrer erneuten Schwangerschaft. In einem Post teilt die Influencerin mit: "Der 6. Versuch ist positiv ... Das wohl schönste Ostergeschenk aller Zeiten! Wir wissen es nun schon ein paar Tage und können es immer noch nicht wahrhaben...".

Geprägt durch vergangene Erfahrungen

Dennoch ist sie sich den Herausforderungen der nächsten Wochen bewusst, die Erfahrungen der letzten Jahre haben Johnson geprägt. "Schon zweimal standen wir in den letzten Jahren bereits an diesem Punkt. Wir wissen leider aus Erfahrung, dass uns noch ein langer Weg bevorsteht, bis die kritische Phase vorbei ist (…)", schreibt Johnson.

Bei ihren Followern bedankt sie sich für die bedingungslose Unterstützung und alle Glückwünsche: "Die nächsten Wochen heißt es feste weiter Daumen drücken, sodass unser Krümel fleißig wächst! Nächste Woche steht schon der erste Ultraschalltermin an ... das Gefühlschaos geht gerade erst richtig los!

Auch in ihrer Instagram-Story lässt die Influencerin ihre Fans an ihrer Vorfreude teilhaben. "Dieses Gefühl nach über 4,5 Jahren zu hören: 'Sie sind schwanger!' ist so unfassbar. Ich bin so dankbar, das erleben zu dürfen", schwärmt Johnson. Und verrät "Es ist die fünfte Schwangerschaftswoche".

Quellen:"Klinikum Stuttgart", "Instagram"