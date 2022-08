Andrea Berg darf sich über ihr zwölftes Nummer-eins-Album in den Charts freuen. Damit zieht sie mit Superstar Madonna gleich.

Schlagerstar Andrea Berg (56) führt mit ihrer neuen Jubiläumsplatte "Ich würd's wieder tun" die Offiziellen Deutschen Album-Charts an. Das gab GfK Entertainment am Freitag bekannt. Doch dieser Start-Ziel-Sieg von null auf eins ist längst nicht alles. Denn das Bravourstück ist ihr zum inzwischen zwölften Mal gelungen und somit zieht sie nicht nur an allen anderen deutschen Sängerinnen vorbei, sondern auch mit dem internationalen Superstar Madonna (63) gleich.

Auf Platz zwei der aktuellen Album-Charts landet auch eine Neueinsteigerin, US-Superstar Beyoncé (40) mit "Renaissance". Sie verdrängt Rammstein mit "Zeit" auf die Drei. Die US-Hardcore-Band Stick To Your Guns besetzt mit "Spectre" den vierten Platz und Beyazz mit "Get Numb With Me" den fünften.

"Layla" dominiert weiter die Single-Charts

In den Single-Charts tut sich vorne nichts. Das umstrittene Ballermann-Lied "Layla" von DJ Robin (26) & Schürze bleibt an der Spitze. Dahinter landen Die Zipfelbuben mit "Olivia", die in der Vorwoche Platz sieben innehatten. Laize und "Paradise" müssen weichen und sind nun auf der Drei.

Platz vier und fünf gehen an Luciano mit "Beautiful Girl" und Miksu /Macloud & makko mit "Nachts wach".