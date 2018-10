Gänzlich von der musikalischen Bildfläche war Star-Tenor Andrea Bocelli (60) in den vergangenen Jahren nicht verschwunden. Komplett neue Lieder des italienischen Sängers ließen bis zu seinem inzwischen erhältlichen Album "Si" aber stolze 14 Jahre auf sich warten. Warum die 16 Songs auf der Platte, die unter anderem in Zusammenarbeit mit Ed Sheeran und Dua Lipa entstanden sind, so lange gebraucht haben, um ihren Weg in die Öffentlichkeit zu finden, dafür hat der 60-Jährige laut "Entertainment Weekly" einen pragmatischen Grund parat.

"Es gibt nur sieben Noten, aber zig Millionen Lieder", so Bocelli. "Es ist ausgesprochen schwer, schöne Songs zu finden, die es den Menschen hoffentlich wert sind, angehört zu werden." Zwar herrsche laut Bocelli ein reicher Schatz an Komponisten auf Erden, die wenigsten von ihnen wirken aber auf ihn so, als seien sie mit Leib und Seele bei der Sache.

Ganz im Gegensatz zu Ed Sheeran, der für das Album "Si" den Song "Amo Soltanto Te" beigesteuert hat. Mit Sheeran verbindet Bocelli nach eigener Aussage der "gegenseitige Respekt für einander, sowohl künstlerisch, als auch menschlich". Die beiden bei einer anstehenden Tour für "Si" auch gemeinsam auf der Bühne stehen werden, das vermochte Bocelli noch nicht zu sagen. "Ich weiß, dass er gerade unheimlich beschäftigt ist", so der Tenor. "Wir haben dafür noch keine genauen Pläne ausgearbeitet, aber man soll niemals nie sagen!"