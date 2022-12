Andrea Wulf wurde 1967 geboren. Sie wuchs in Indien auf, studierte zunächst in Lüneburg, dann in London, wo sie ihren Master am Royal College of Arts machte. Ihr 2016 erschienenes Buch "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur" wurde ein Weltbestseller. Im vergangenen Herbst veröffentlichte sie: "Fabelhafte Rebellen. Die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich"

© Frank May / Picture Alliance