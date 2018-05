Aktuell verbreitet Andreas Gabalier (33, "Mountain Man") noch auf seiner Hallentour durch Deutschland, der Schweiz und seiner Heimat Österreich gute Laune. Für das kommende Jahr denkt der "Volks-Rock'n'Roller" aber deutlich größer. Wie nun von den Veranstaltern Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH und Semmel Concerts Entertainment GmbH bekanntgegeben wurde, geht Gabalier 2019 auf eine ausgiebige Stadiontournee, die ihn alleine für sieben Konzerte nach Deutschland bringen wird.

So wird der "Mountain Man" zunächst am 1. Juni von seinem Berg steigen, um in die Commerzbank Arena in Frankfurt einzukehren. Eine Woche später, am 8. Juni, geht es auf die Waldbühne in Berlin. Ebenfalls im Wochentakt führt ihn die Tour dann nach München (15. Juni, Olympiastadion), Hamburg (22. Juni, Volksparkstadion), Stuttgart (29. Juni, Mercedes-Benz-Arena), Gelsenkirchen (6. Juli, Veltins Arena) und Nürnberg (13. Juli, Max-Morlock-Stadion). Am 23. Mai ab 10 Uhr können die Tickets erstanden werden.