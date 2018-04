Die österreichische Hitmaschine Andreas Gabalier (33, "I sing a Liad für di", "Amoi seg' ma uns wieder", "Hulapalu") hat am Freitag eine neue Single veröffentlicht. In "Verdammt lang her" besingt er die Zeit, als er 16 Jahre alt war. Und wie kommt das Stück bei den Fans an? In den sozialen Medien zeigen sich die meisten schwer begeistert.

"Es ist einfach so mega genial geworden, dass mir die Worte fehlen! Bei mir läuft es schon seit gestern Abend rauf und runter", schreibt eine Followerin. "Haaaaaammmmer geil das Lied", ergänzt ein anderer. Wieder andere werden ganz emotional: "Musste zuerst weinen, als ich den Song zum ersten mal gehört hab... da ich diese Zeiten so vermisse... Danke für die schöne Zeitreise... Der Song ist wunderschön!!" "Wahnsinn" und "Dauerschleife" sind die meist genutzten Worte dazu auf Facebook. Außerdem leuchten reihenweise rote Herzchen aus den Emoji-Augen...

"Wir waren phänomenale Moschelie"

Diskutiert wird nur ein wenig über die Sprache. Denn einige verstehen Songzeilen wie diese offenbar nicht: "Wir waren phänomenale Moschelie". Doch eine Userin klärt auf, korrekt heißt die Zeile: "Wir woarn phänomenal emotionally". Passend dazu scherzt einer unter der Veröffentlichung auf Youtube: "Ob es ein deutsches Cover geben wird?"

Ein anderer User kommentiert dort zudem den Titel des Stücks, denn den gibt es schon: "Verdamp lang her geht nur von BAP!!", schreibt er und verweist damit auf die Kölschrock-Band BAP um Sänger Wolfgang Niedecken (67), deren Hit "Verdamp lang her" bereits 1982 veröffentlicht wurde. Alles in allem lassen sich die Reaktionen aber wohl damit ganz gut zusammenfassen: "Ohrwurm".