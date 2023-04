Herzogin Meghan soll sich in einem Brief an König Charles III. gewandt haben.

Angeblicher Brief an Charles

Die Berichte über den angeblichen Brief von Meghan an Charles reißen nicht ab. Jetzt hat sich die Ehefrau von Prinz Harry dazu geäußert.

Herzogin Meghan (41) wehrt sich erneut gegen die Berichterstattung der Medien. Vor Kurzem berichtete "The Telegraph" darüber, dass sie einen Brief an König Charles III. (74) geschickt haben soll, in dem sie ihre Besorgnis über eine "unbewusste Voreingenommenheit" innerhalb der königlichen Familie zum Ausdruck brachte. Das soll laut des Berichts auch bei ihrer Entscheidung eine Rolle gespielt haben, nicht an der Krönung am 6. Mai teilzunehmen. Doch das lässt die Ehefrau von Prinz Harry (38) nicht unkommentiert - und bezeichnete diese Behauptungen als "falsch" und "lächerlich".

Medien sollen "ermüdenden Zirkus" beenden

Ein Sprecher der Herzogin erklärte laut CNN, dass sie "ihr Leben in der Gegenwart führt und nicht über Korrespondenz von vor zwei Jahren nachdenkt, die sich auf Gespräche von vor vier Jahren bezieht". Weiter führte er aus: "Jede andere Andeutung (bezüglich des Briefes) ist falsch und offen gesagt lächerlich." Zudem würden sie die Boulevardmedien sowie die verschiedenen royalen Korrespondenten dazu auffordern, "den ermüdenden Zirkus, den sie selbst veranstalten, zu beenden".

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben im Frühjahr 2021 US-Talk-Ikone Oprah Winfrey (69) ein brisantes Interview gegeben. Darin behauptete Meghan, dass es im Kreise der Royal Family "Bedenken und Gespräche darüber gab, wie dunkel Archies Haut sein könnte, wenn er geboren wird". In dem Brief an Charles soll sie die Identität der besagten Person preisgegeben und erklärt haben, dass die Bemerkung "nicht böswillig gemacht wurde". Es soll eine Antwort auf Charles' Brief gewesen sein, in dem er sich traurig über die Spaltung innerhalb der Familie zeigte.

Kein Grund für ihre Absage bei der Krönung

Dass die Angelegenheit ihre Teilnahme an der Krönung beeinflusst haben soll, hat bereits eine Quelle gegenüber "Page Six" verneint: "Ja, es gab Korrespondenz, es gab Briefe zwischen der Herzogin von Sussex und dem König. Das war vor zwei Jahren, es hat nichts mit ihrer Entscheidung zu tun, nicht an der Krönung teilzunehmen."

Prinz Harry wird der Krönung von König Charles III. am 6. Mai in London beiwohnen. Sein Sohn Archie feiert an diesem Tag seinen vierten Geburtstag, weshalb Herzogin Meghan wahrscheinlich auch zu Hause in den Vereinigten Staaten bleibt.