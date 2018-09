Angelina Jolie (43, "Wanted") hat eine neue Hauptrolle an Land gezogen. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, soll die Schauspielerin in "The Kept", einer Filmadaption des Romans von James Scott, mitspielen und ihn auch mitproduzieren.

Der Film spielt im Jahr 1897 und handelt von Elspeth Howell, die ihren Ehemann und vier ihrer fünf Kinder ermordet in ihrem ländlichen Haus bei New York auffindet. Als sie selbst von den Tätern angeschossen wird, muss ihr zwölfjähriger Sohn Caleb sie pflegen, ehe sich beide schließlich gemeinsam durch einen Schneesturm kämpfen, um die Mörder ihrer Familie zu finden.

Wann die Dreharbeiten zu "The Kept" beginnen, ist noch nicht bekannt. Zuletzt stand Angelina Jolie für "Maleficient 2" vor der Kamera, der 2020 in die Kinos kommen soll.