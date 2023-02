Anke Engelke und Bastian Pastewka drehen für Amazon Prime Video eine Serie. Genaue Details zu dem Projekt sind noch streng geheim.

Gemeinsam vor der Kamera standen sie bereits das ein oder andere Mal, eine gemeinsame Serie drehten sie jedoch nicht: Der Streamingdienst Amazon Prime Video wird dahingehend nun ein Projekt mit Anke Engelke (57) und Bastian Pastewka (50) umsetzen. Die beiden Schauspieler seien "vor der Kamera ein echtes Traumpaar", erklärt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals für Prime Video, in einer Mitteilung. Zuschauer dürften sich nun "auf ihr erstes gemeinsames Serienprojekt freuen".

Produziert wird die Original-Serie, zu der noch kein Titel oder Details zum Inhalt bekannt sind, von der bildundtonfabrik (btf). Die Produktionsfirma wurde vor allem durch die Umsetzung von mehreren Formaten mit Jan Böhmermann (41) bekannt. Der Starttermin für das neue Projekt mit Engelke und Pastewka ist für 2024 geplant.

Gemeinsame Auftritte

Anke Engelke und Bastian Pastewka drehten bereits mehrmals gemeinsam. Sie waren Mitglieder der "Wochenshow", bildeten das Comedy-Bühnen-Duo Wolfgang & Anneliese und Engelke hatte Gastauftritte in der Serie "Pastewka". Zuletzt waren die beiden 2021 in der zweiten Staffel des Prime-Video-Comedy-Formats "LOL: Last One Laughing" zu sehen. Engelke belegte in der Sendung, in der Comedians versuchen, sich zum Lachen zu bringen, den vierten Platz, Pastewka den zweiten.

"50 Prozent unseres Lebens verbringen Anke und ich damit, uns gegenseitig zum Lachen zu bringen", erklärte Pastewka zum Start der Staffel im Interview mit spot on news. "Bastian ist für mich unter komödiantischen Gesichtspunkten eine große Bedrohung", ergänzte Engelke. "Ich kenne ihn jetzt schon so lange und verehre ihn sehr, wegen seiner Arbeit, aber auch wegen seiner Mimik, wegen seiner kleinen Gesichtsturnereien. Die sind so klein, aber die triggern mich sofort." Die 57-Jährige nahm an Staffel eins (fünfter Platz) und Staffel drei (erster Platz) von "LOL" teil.