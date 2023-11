von Hannes Roß und David Baum Er: ein funkelnder Showstar. Sie: Deutschlands lustigste Lady. Ihr Altersunterschied: 27 Jahre. Riccardo Simonetti und Anke Engelke erklären, wie aus einer ungewöhnlichen Freundschaft eine Podcast-Sensation wurde.

Frau Engelke, Ihre Karriere begann vor 45 Jahren, seitdem sind Sie öffentlich präsent. Doch erst jetzt, in den Podcast-Gesprächen mit Riccardo Simonetti, hat man das Gefühl, Sie besser kennenzulernen. Was hat sich in Ihnen gelöst?

Anke Engelke: Ich habe auch jetzt nicht vor, die Hosen runterzulassen. Aber der Podcast ist ein besonderer Ort für mich, ein Safe Space, und doch vor Publikum. Hier darf man uns gern in die Seelen blicken. Eigentlich mache ich das Ganze, um möglichst viel Zeit mit Riccardo zu verbringen. Unsere Freundschaft ist ein Phänomen, das ich bisher so nicht kannte.

Riccardo Simonetti: Ich brauche die Gespräche wirklich für mich. Zeit mit Anke bedeutet mir viel.