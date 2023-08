Anna Ermakova wird bald in der Jury von "Das Supertalent" neben Dieter Bohlen sitzen.

Boris Beckers Tochter Anna Ermakova wird bald in der "Das Supertalent"-Jury Platz nehmen. Sie freut sich sehr auf die neue Aufgabe.

Bald wird Anna Ermakova (23) wieder auf den deutschen TV-Bildschirmen zu sehen sein. Das sorgt nicht nur bei allen Fans, die sie durch ihre Teilnahme an "Let's Dance" ins Herz geschlossen haben, sondern auch bei ihr selbst für große Vorfreude. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Tochter von Boris Becker (55) und Angela Ermakova (55) ihre Gefühle und Gedanken zu ihrer neuen Aufgabe als Jurorin bei "Das Supertalent".

Sie freue sich so sehr in der "Supertalent"-Jury zu sein, schreibt Ermakova. Im gleichen Atemzug bedankt sie sich aus dem Italien-Urlaub für die vielen Nachrichten, die sie bereits dazu bekommen hat: "Ich bin ehrlich gesagt überwältigt von Ihrer Unterstützung. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit."

Für die 23-Jährige sei es "eine Herzensangelegenheit die Talente auf ihrer Reise zu begleiten und sie bestmöglich zu unterstützen". Nach ihrer Teilnahme an der Tanz-Show "Let's Dance" habe sie selbst die Erfahrung gemacht, wie es sich als Kandidatin einer solchen Sendung anfühle. Das Wichtigste sei, immer an sich zu glauben und nie aufzugeben.

"Ich kann es kaum erwarten"

Anna Ermakova kann es offenbar auch nicht abwarten, ihre Jury-Kollegen bei "Das Supertalent" zu treffen. "Ich freue mich Dieter Bohlen und Bruce Darnell kennenzulernen und Ekat Leonova wiederzusehen." An ihre Follower gerichtet schrieb sie zum Schluss: "Ich kann es kaum erwarten, so viele von euch auf der Show zu sehen." Annas Fans freuen sich in den Kommentaren mit ihr: "Du wirst der Grund sein, dass ich Supertalent wieder schauen werde" oder "Da wirst du genauso verzaubern wie bei Let's Dance", heißt es dort.