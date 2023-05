Für Anna Ermakova geht es nach ihrem "Let's Dance"-Triumph nun in eine kleine Urlaubsauszeit. Doch sie freut sich schon auf ihre Rückkehr.

In den letzten drei Monaten hat sich Anna Ermakova (23) in die Herzen der "Let's Dance"-Zuschauer (letzte Staffel auch auf RTL+) getanzt. Nach ihrem Sieg braucht sie nun erst einmal eine kleine Auszeit, um die Erlebnisse zu verarbeiten, wie die Tochter von Boris Becker (55) im "Nähkästchentalk" auf dem YouTube-Kanal der RTL-Sendung verraten hat.

"Ich muss schlafen und einfach nichts tun"

Zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) stellte sie sich dort auch der Frage, wie es nun für sie nach ihrer Teilnahme an der Fernsehshow weitergeht. Geplant sind jetzt erst einmal "ein paar Tage Urlaub, ich muss schlafen und einfach nichts tun". Außerdem wolle sie ihren Freund und ihre Mama sehen und in der Sonne und in der Natur entspannen.

Doch die Chancen stehen gut, dass Fans bald wieder von Ermakova hören und sehen werden. Im RTL-Interview verriet sie: "Aber dann sind da in der Zukunft noch ein paar Projekte, über die ich heute aber noch nichts verraten kann." Diese seien zwar nicht geheim, aber sie arbeite einfach noch daran. Im Interview verriet Täänzer Valentin Lusin den Fans bereits, dass Ermakova zusammen mit ihm bei der großen "Let's Dance"-Tour im Herbst dabei sein werde.

"Ich werde sehr bald zurück sein"

Inzwischen hat das Model mit dem Flugzeug die Reise in die verdiente Auszeit angetreten. Aus dem Flieger sendete sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story einen Abschiedsgruß und kündigte an: "Tschüss Deutschland fürs Erste. Nachdem ich drei Monate hier gelebt habe, werde ich es sehr vermissen. Aber ich werde sehr bald zurück sein."