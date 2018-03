Am 22. März wird Anna Ermakova, die uneheliche Tochter von Boris Becker (50), volljährig. RTL und VOX besuchen sie in ihrer Heimat London und berichten bereits ab Sonntag regelmäßig in RTL "Exclusiv Weekend", RTL "Exclusiv" und VOX "Prominent!", wie die Sender nun bekannt gaben. An ihrem Geburtstag am Donnerstag werde Ermakova dann live bei "Guten Morgen Deutschland" zugeschaltet sein.

In den Sendungen gebe die Tochter von Model Angela Ermakova "seltene private Einblicke in die besonderen Momente ihrer Kindheit und wird die Zuschauer sowohl in ihre Geburtstagsvorbereitungen miteinbeziehen als auch an ihrer Feier teilhaben lassen", heißt es vorab.

Anna Ermakova hatte mit 14 Jahren ihre ersten Auftritte als Model, ist seitdem unter anderem auf den Laufstegen der "Berlin Fashion Week" unterwegs. "Nur wenige Kinder sind schon rein optisch so durch den prominenten Vater geprägt, wie Anna Ermakova", erklärt RTL-Starexpertin Frauke Ludowig. "Das hat ihr ganzes Leben beeinflusst - angefangen in der frühesten Kindheit bis heute. Im Privaten und in der Öffentlichkeit. Die Frage ist: Wie sind sie und ihre Mutter bisher damit umgangen? Und welche Pläne hat Anna für die Zukunft, wenn sie jetzt als Volljährige ihre eigenen Entscheidungen trifft?"