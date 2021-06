Anna Heiser hat einen Ausblick auf das TV-Special "Bauer sucht Frau - Gerald & Anna im Babyglück" gegeben und ihren Fans einen Tipp gegeben.

Anna Heiser (30) hat in einem kurzen Instagram-Clip ihre Fans auf das TV-Special "Bauer sucht Frau - Gerald & Anna im Babyglück" (8. Juni, 20:15 Uhr bei RTL, auch via TVNow) eingestimmt: "Als kleiner Tipp: Besorgt euch Taschentücher. Wir freuen uns darauf, diese emotionalen Momente mit Euch teilen zu können!" Heiser und ihr Ehemann Gerald sind Ende Januar Eltern geworden. In dem Special wird die Familie in Namibia von den Vorbereitungen während der Schwangerschaft über die dramatische Geburt bis zur Taufe ihres Sohnes begleitet, heißt es in einer Programmankündigung.

Vor allem die besondere Geburtsvorbereitung in Namibia spielt in der Sendung eine Rolle. Fragen nach ärztlicher Versorgung und ausreichender Babynahrung und Windeln auf der Farm müssen geklärt werden. Nach einer dramatischen Kaiserschnittgeburt in der Hauptstadt Windhoek, zweieinhalb Stunden von der Farm entfernt, folgt am Ende die Taufe im engen Kreis von 30 Verwandten und Freunden aus Namibia, Polen und Deutschland.

2017 lernten sich Gerald und Anna Heiser bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Anna ließ ihr gewohntes Leben in Deutschland zurück, um zu Gerald auf seine Farm in Namibia zu ziehen. Nach der Hochzeit 2018 krönte nun das erste Baby das Liebesglück.