Die erfahrene Journalistin Anne Gellinek übernimmt künftig gelegentlich die Moderation beim "heute-journal". Sie löst Bettina Schausten ab.

Wer am morgigen Donnerstag (18. August) das "heute-journal" einschaltet, wird in der ZDF-Nachrichtensendung eine neue Moderatorin erleben. Die renommierte Journalistin Anne Gellinek (60) übernimmt "künftig gelegentlich" die Moderation der Sendung, wie der Mainzer Sender bekanntgegeben hat. Sie löst damit Bettina Schausten (57) ab. Gemeinsam mit Gundula Gause wird Gellinek auch an den drei darauffolgenden Abenden das "heute-journal" präsentieren.

Anne Gellinek wird neue stellvertretende Chefredakteurin des ZDF

Auch hinter den Kulissen rotiert das Personalkarussell. So wird Gellinek neben ihrem Moderationsjob ab dem 1. Oktober zur Hauptredaktionsleiterin Aktuelles und stellvertretenden Chefredakteurin des ZDF. Damit tritt sie die Nachfolge von Bettina Schausten an, die ihrerseits zur Chefredakteurin des Senders aufsteigt und Peter Frey (65) ablöst, der in den Ruhestand geht.

Anne Gellinek war seit 2015 Leiterin des ZDF-Studios in Brüssel und ist seit nunmehr 30 Jahren für das ZDF als Reporterin und Korrespondentin aus dem In- und Ausland aktiv. Ab dem 22. August führt dann wieder Marietta Slomka (53) durch die Sendung. In der Woche darauf begrüßt Stammmoderator Christian Sievers (53) die Zuschauer.