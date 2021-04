Dass sich Anne-Sophie Mutter künftig für die Deutsche Krebshilfe engagiert, hat auch mit ihrer Biografie zu tun. 1995 starb ihr Mann an der Krankheit.

Anne-Sophie Mutter engagiert sich künftig als Präsidentin für die Deutsche Krebshilfe. Das habe auch mit ihren persönlichen Erfahrungen zu tun, sagte die 57-Jährige am Montag in Bonn. Ihr erster Ehemann, der Rechtsanwalt Detlef Wunderlich, war 1995 an Lungenkrebs gestorben. Da er kein Raucher gewesen sei, hätten die Ärzte die Krankheit lange nicht erkannt, berichtete Mutter.

Die Geigerin sprach auch über die Stigmatisierung, die damals noch mit einer solchen Diagnose verbunden gewesen sei. Sie hätten die Erkrankung deshalb lange verschwiegen und sich entschlossen, "das ganz alleine durchzustehen". Das sei für ihren Mann eine zusätzliche Belastung gewesen.

"Geradezu mittelalterlich"

"Ich empfand überhaupt die Onkologie in den 90er Jahren als geradezu mittelalterlich», sagte Mutter. Ärzte müssten sich zwar verständlich ausdrücken, aber dabei auch noch Mensch bleiben, forderte sie. "Der Mensch ist kein Wagen, der durch eine TÜV-Prüfung geht – mir wurde diese Diagnose damals wie ein TÜV-Prüfschein hingelegt, mit einem definitiven Enddatum."

Das halte sie für grob fahrlässig. In der Ausbildung der Mediziner müsse auch die Fähigkeit zur Kommunikation und zur empathischen Leitung des Patienten eine wichtige Rolle spielen. "Ich sehe nach wie vor Handlungsbedarf in der Kommunikationsfähigkeit zwischen Arzt und Patient", sagte Mutter.

Vorgänger Fritz Pleitgen leidet an Bauchspeicheldrüsenkrebs

Mutters Vorgänger, der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen, sagte über seine Nachfolgerin: "Eine bessere Wahl konnte nicht getroffen werden." Er prophezeite ihr, dass sie große Freude an ihrem Ehrenamt haben werde. Für ihn sei es eine "glückhafte Erfahrung" gewesen, wie viel Solidarität in der Bevölkerung lebe. Der 83-jährige Pleitgen leidet selbst an Bauchspeicheldrüsenkrebs, einer besonders aggressiven Krebsart, was er aber ironisch als "leichte Formkrise" beschrieb.

Zurzeit macht er eine Chemotherapie. "Insgesamt kann ich sehr zufrieden sein mit meiner gegenwärtigen Verfassung", sagte er. "Ich weiß, bei Krebs ist man wirklich in Gottes Hand, und ich genieße jeden Tag, den ich hier noch zusätzlich auf Erden wandeln kann." Alles sei ein Geschenk, und er sei dankbar dafür.

Die Deutsche Krebshilfe wurde 1974 von Mildred Scheel (1931–1985) gegründet, die von 1969 bis zu ihrem Tod mit dem früheren Bundespräsidenten Walter Scheel verheiratet war.