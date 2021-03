Angela Merkel stellte sich am Sonntagabend den Fragen von Anne Will. Mehr als fünf Millionen Menschen verfolgten die Sonderausgabe.

Am Sonntagabend stellte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (66, CDU) exklusiv den Fragen von ARD-Moderatorin Anne Will (55) in ihrer gleichnamigen Talkshow um 21:45 Uhr im Ersten. Insgesamt 5,05 Millionen Zuschauer folgten an den TV-Bildschirmen den Ausführungen der Kanzlerin zur aktuellen Lage der Corona-Pandemie. Das entspricht einem Marktanteil von 16,6 Prozent und bedeutete den fünften Platz im Tagesranking der quotenstärksten Sendungen am Sonntag.

Beim jüngeren Publikum der 14- bis 49-Jährigen schauten immerhin noch 1,32 Millionen zu. Den Tagessieg fuhr hingegen der aktuelle "Tatort: Die Amme" aus Wien mit 8,65 Millionen ein, der unmittelbar zuvor im Ersten ausgestrahlt wurde. Der Krimi schlug dabei auch die Übertragung des Fußball-Länderspiels Rumänien gegen Deutschland bei RTL. Beim 1:0-Erfolg der DFB-Elf schalteten im Schnitt 6,8 Millionen zur ersten Halbzeit und 5,9 Millionen zur zweiten Hälfte ein.