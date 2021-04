Hollywood-Star Anthony Hopkins hat bei der Oscarverleihung Geschichte geschrieben. Seinen Triumph hat er allerdings verschlafen.

Anthony Hopkins (83) hat bei der 93. Oscarverleihung am Sonntag eine der Hauptkategorien gewonnen: Er wurde als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "The Father" ausgezeichnet. Und das als ältester Schauspieler, der diese Kategorie je gewonnen hat. Live dabei war der 83-Jährige bei seinem Triumph in Los Angeles aber nicht: Er lag in seinem Bett und hat geschlafen, als er als letzter Preisträger der Oscarverleihung ausgerufen wurde.

"Tony war in Wales, wo er aufgewachsen ist, und er schlief um 4 Uhr morgens, als ich ihn weckte, um ihm die Neuigkeiten zu erzählen", erklärte Hopkins' langjähriger Agent Jeremy Barber dem "People"-Magazin: "Er war so glücklich und dankbar."

"Es bedeutet ihm so viel"

Der nun zweifache Oscarpreisträger, der die ebenfalls Nominierten Riz Ahmed (38, "Sound of Metal"), Chadwick Boseman (1976-2020, "Ma Rainey's Black Bottom"), Gary Oldman (63, "Mank") und Steven Yeun (37, "Minari") ausstach, lebt dem Magazin zufolge seit Kurzem wieder in seiner Heimat Wales. Laudator Joaquin Phoenix (46), der vergangenes Jahr die Hauptdarsteller-Kategorie für seine Rolle in "Joker" gewonnen hatte, nahm den Oscar im Namen von Hopkins entgegen.

"Nach einem Jahr in Quarantäne und zwei Impfungen konnte er endlich nach Wales zurückkehren", erklärte Hopkins' Agent weiter. "Mit 83 Jahren war dies eine große Erleichterung nach einem so schwierigen Jahr", so Barber über den Filmstar, der bereits 1992 den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" für seine Darbietung in "Das Schweigen der Lämmer" gewonnen hatte. "Aber er liebte die Rolle in 'The Father' - es ist seine stolzeste Leistung - und der älteste lebende Schauspieler zu sein, der in dieser Kategorie gewonnen hat, bedeutet ihm so viel."