Apache 207 wird auch im kommenden Jahr live zu bestaunen sein: 2024 geht es auf eine ausgedehnte Arena-Tour mit insgesamt zwölf Stationen.

Der Rapper Apache 207 (25) wird im kommenden Jahr eine ausgedehnte Arena-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz bestreiten. Das gab der Mannheimer, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, auf seiner letzten Open-Air-Show in Berlin am Samstagabend bekannt. Mittlerweile wurde dies von seinem Management bestätigt. Insgesamt wird es zwölf Shows geben.

Als Promo-Aktion für seine kommenden Auftritte erschienen in zahlreichen Städten bereits am Sonntagabend um 20 Uhr Laser am Himmel, um auf die bevorstehenden Konzerte aufmerksam zu machen. So unter anderem auch in Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München, wie zahlreiche Videos auf TikTok, Instagram und Co. beweisen. In Stuttgart und Mannheim zierten hingegen große Buchstaben die Aufschrift "Apache 207 Arena Tour 2024" die Hans-Martin-Schleyer-Halle bzw. der SAP-Arena.

Ab dem 2. Mai startet die große Arena-Tour und macht in diesen zwölf Städten halt: Apache 207 wird in Berlin, Frankfurt, Mannheim, Dortmund, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Wien, Zürich und Stuttgart zu sehen sein. Der Vorverkauf für die Tournee 2024 startet am 21. September um 16 Uhr.

Apache 207 spielte zuletzt in der Berliner Waldbühne

Apache 207 entwickelte sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zum absoluten Massenphänomen. Sein im Juni veröffentlichtes Album "Gartenstadt" bescherte ihm nicht nur Platz eins in den Charts, sondern auch zahlreiche ausverkaufte Konzerte. Zuletzt spielte der Rapper drei Tage in Folge vom 14. bis 16. September in der Berliner Waldbühne. Die im September 2022 erschienenen Amazon-Doku "Apache bleibt gleich" trug ebenfalls zum Hype der letzten Monate bei.

Sein bislang größter Hit ist zweifelsohne das Udo-Lindenberg-Duett "Komet", das im Januar 2023 veröffentlicht wurde, zahlreiche Charts-Rekorde brach und sich bis heute in den Top-Ten der Single-Charts hält.