Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus bekommen eine rote Sonderedition, das gab der US-Konzern Apple am Montag in Cupertino, Kalifornien, bekannt. Die "(PRODUCT)RED Special Edition" kann demnach schon ab morgigen Dienstag um 14:30 Uhr online bestellt werden. Ab Freitag (13. April) sind die neuen Geräte, die je nach Modell und Speichervolumen ab 799 Euro kosten werden, dann auch in den vielen Stores weltweit, darunter Deutschland, erhältlich.

Kaufe Apple und tue Gutes?

Das Besondere an der Sonderausgabe ist aber nicht nur die Signalfarbe Rot - bisher gibt es das iPhone 8 in Gold, Silber und Space Grau. Mit dem Kauf eines der roten Produkte unterstützen die Nutzer Apples Kampf gegen die Immunkrankheit AIDS. "Ein Teil des Erlöses geht direkt an den Global Fund gegen HIV/AIDS", so Apple. Das Geld ermögliche "Test-, Beratungs-, Behandlungs- und Präventionsprogramme mit einem besonderen Fokus auf die Eliminierung der Übertragung des Virus' von Müttern auf ihre Babys", heißt es in der Presseerklärung weiter. Seit 2006 habe Apple mehr als 160 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 130 Mio. Euro) an diese Organisation gespendet.