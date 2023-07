Hollywood-Schauspieler treten in den Streik

Es ist ein harter Schlag für die Unterhaltungsindustrie in den USA: Nach den Drehbuchautoren legen auch die Schauspieler in Hollywood ihre Arbeit nieder.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA treten in den Streik. Nachdem bei Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios AMPTP keine Einigung erzielt werden konnte, werde ab Mitternacht die Arbeit niedergelegt, teilt die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA in Los Angeles mit.