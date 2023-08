von David Baum und Isabelle Zeiher Wo beginnt ein sexueller Übergriff? Und warum greift die Formel "Nein heißt Nein" zu kurz? Drei Macherinnen der ARD-Serie "37 Sekunden" über schwierige Grauzonen – und warum es bei sexuellen Übergriffen vor allem um Macht geht.

Ein alternder Rockstar, eine junge Frau, ein Treffen am Rande eines Festes: Die Affäre der beiden ist vorüber, sie küssen sich, mehr will sie nicht. Und doch, als er sich zum Gehen wendet, da hält sie ihn, fasst kurz in seinen Hosenbund. Was dann folgt, sind 37 Sekunden Sex, sie gepresst an die Wand, er hinter ihr und außer sich. Hat sie zum Schluss noch mal "Nein" gesagt? War es laut genug? Wusste er, was er tat?