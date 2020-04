Das Liebeskarussell von RTL dreht sich weiter, dieses Mal in Form der neuen Datingshow "Are You The One?". Jeweils zehn Single-Frauen und -Männer suchen unter der Sonne Südafrikas nach ihrem Gegenstück, das sich, von Experten ermittelt, auf jeden Fall unter den anderen Kandidaten und Kandidatinnen befindet. Das Problem: Sie wissen nicht, wer für wen bestimmt ist. Dies gilt es auf eigene Faust herauszufinden.

Jan Köppen nimmt die Singles an die Hand

Nur wenn am Ende alle zehn Paare richtig zueinander gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam 200.000 Euro. Moderator Jan Köppen (37) betreut die Suche nach Liebe als eine Art "Spielleiter, 'Regel-Onkel' und Aufpasser", wie er im Gespräch mit dem Sender sagt. "Der Hausmeister der Liebe", nennt er sich selbst.

Wie groß in der TV-Show die Chance auf echtes Liebesglück wirklich ist? Köppen glaubt, "dass die von Psychologen zusammengesetzten Paarungen in unserer Sendung sehr gute Voraussetzungen für eine Zukunft als Liebespaar haben". "Eine Garantie auf Hochzeit und Kinder" würden die Singles durch ihre Teilnahme aber nicht bekommen.

"Are You The One?" läuft seit 14. April immer dienstags bei TVNow. Ab 6. Mai werden die Doppelfolgen mittwochs ab 20:15 Uhr auch bei RTL gezeigt.