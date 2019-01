Ariana Grande (25) geht mit ihrem neuen Song "7 Rings" wieder einmal durch die Decke. Der kürzlich auf YouTube veröffentlichte Musikclip des Liedes konnte innerhalb von etwas mehr als nur einem Tag bereits über 27 Millionen Aufrufe generieren. Nun wird Grande allerdings vorgeworfen, teile des Liedtextes von einer anderen Künstlerin kopiert zu haben.

Das US-Musikportal "Pitchfork" zitiert aus einem auf Twitter veröffentlichten Clip der Rapperin Princess Nokia (26), der mittlerweile gelöscht wurde. In diesem soll die Musikerin zu sehen gewesen sein, wie sie zunächst Grandes "7 Rings" und danach ihren eigenen Song "Mine" anhört. Daraufhin soll sie ihre Fans gefragt haben, ob ihnen der Text von Grandes Lied bekannt vorkomme. "Mir kommt das nämlich sehr bekannt vor", soll die Rapperin unter anderem erklärt haben. Außerdem habe sie den Tweet eines anderen Nutzers retweetet, der behauptet, Grande habe "Flows, Worte und Zeilen" von Princess Nokia gestohlen.

Um diese Zeilen geht es

In den beiden Songs finden sich tatsächlich ähnliche Stellen über die Haare der beiden Musikerinnen. "You like my hair? Gee, thanks, just bought it / I see it, I like it, I want it, I got it.", meint Grande in "7 Rings", während es in Princess Nokias zuvor veröffentlichtem Lied heißt: "Hair blowin' in the Hummer, flip the weave, I am a stunner / It's mine, I bought it, it's mine, I bought it."

Princess Nokia wollte sich auf Anfrage von "Pitchfork" nicht weiter zu dem gelöschten Tweet äußern. Auch Ariana Grande hat bisher die Vorwürfe nicht kommentiert.