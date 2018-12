Endlich stehen auch die Europa-Termine - und damit drei Deutschland-Konzerte - fest! Wie das Plattenlabel Universal und Ariana Grande (25, "God Is A Woman") selbst via Twitter bekannt gegeben haben, kommt die Sängerin im Herbst 2019 für drei Konzerte nach Deutschland. Insgesamt wird sie 19 Auftritte ihrer "Sweetener"-Welttournee in Europa haben.

Köln, Hamburg, Berlin

Am 1. September beehrt Grande die Lanxess Arena in Köln, am 5. September folgt das Konzert in der Barclaycard Arena in Hamburg. Über einen Monat später können sich dann die Berliner Fans auf eine Tour-Station in der Mercedes-Benz Arena freuen.

Beginnen wird die Europa-Tour am 17. August in London. Außerdem stehen noch Termine in Amsterdam, Paris, Antwerpen, Wien, Prag, Krakau, Birmingham, Glasgow, Sheffield, Dublin, Kopenhagen, Oslo, Helsinki, Stockholm und Zürich auf dem Plan. Das Konzert in der Schweiz ist am 13. Oktober die letzte Europa-Station von Ariana Grande.